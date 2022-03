Belarus bu halda müharibəyə qoşulacaq - Lukaşenko şərti açıqladı

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkəsinin Ukraynaya qarşı müharibəyə nə vaxt başlaya biləcəyini deyib. O bildirib ki, Belarus müxalifəti hazırda Ukraynadakı müharibə üçün könüllü dəstələr yaradır.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Lukaşenko bəyan edib ki, Belarus Ukraynaya qarşı müharibəyə yalnız onlara qarşı təcavüz başlasa, girə bilər.

“Bizi müharibəyə cəlb etməyin yalnız bir yolu var: bizə qarşı təcavüz başlasa, onlar bizə qarşı döyüşməyə başlasalar, müharibə baş verə bilər. Ona görə də Belarusun Ukraynaya hücum edə biləcəyi barədə bəyanatlara diqqət çəkirəm. Mən hərbçiləri çağırıram ki, şimal-qərbdə, qərbdə nə baş verdiyini xəbər versinlər”, – Lukaşenko deyib.

Bununla yanaşı, Lukaşenko əlavə edib ki, o, Ukraynada döyüşmək fikrində olmadığını iyirmi min dəfə deyib.

Onun sözlərinə görə, belaruslar genetik olaraq müharibəni qəbul etmirlər, lakin indi informasiya müharibəsi gedir və buna yaxşı cavab vermək lazımdır.

