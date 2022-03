Mütəmadi olaraq Rusiyanın təbliğat kanallarında çıxış edən politoloq Mixail Poqrebinski saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb.

Politoloqun prezident Vladimir Putinin oliqarx dostu, xaç atası Viktor Medvedçukla yaxın münasibətlərinin olduğu deyilir.

Kiyevdə saxlanılan Mixail Poqrebinski dövlətə xəyanətdə və qanunsuz varlanmada şübhəli bilinir.

