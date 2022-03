“Rusiya ordusu Ukraynanın şərq bölgələrə qüvvə göndərməsinə mane olmaq üçün Kiyev ətrafında qoşun saxlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezident Aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya hərbi qüvvələrinin bir hissəsini isə şərq bölgələrinə göndərir. Məqsəd Ukrayna qüvvələrini mühasirəyə almaqdır.

Arestoviçin sözlərinə görə, müharibə azı 1 həftə davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.