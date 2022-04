Qazaxıstan Prezidentinə sui-qəsdə cəhd edildi - VİDEO

Martın 25-də Qazaxıstan əks-kəşfiyyatı Kasım-Jomart Tokayevə sui-qəsd planlaşdıran xarici kəşfiyyat agentini saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Təhlükəsizlik Komitəsi məlumat yayıb.

Saxlanılan şəxsin Qazaxıstan Respublikası vətəndaşı olduğu, Nur-Sultan şəhərində saxlanıldığı bildirilir.

KTK-nın məlumatına görə, xarici kəşfiyyat agenti təkcə Tokayevin həyatına deyil, həm də bir sıra yüksək rütbəli dövlət qulluqçularına qarşı sui-qəsdlər planlaşdırıb.

Eyni zamanda, komitənin müraciətində qeyd olunduğu kimi, xüsusi və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı terror aktlarının həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı.

