ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışla bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Aprelin 3-də baş vermiş partlayış nəticəsində həlak olanları yad edir, onların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Biz, həmçinin, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzu edirik", - diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib.

