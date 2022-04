Türkiyənin Kocaeli şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı yük maşını ilə avtobus toqquşub.



Qəza nəticəsində 22 nəfərin yaralandığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.