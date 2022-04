NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə bir araya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş yaxın saatlarda başlayacaq. Məlumata görə, toplantının əsas müzakirə mövzusu Ukraynadakı vəziyyətlə bağlıdır. Toplantı iki gün davam edəcək. İclas çərçivəsində bəzi görüşlərin keçiriləcəyi gözlənilir.

