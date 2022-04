"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin aşağıbüdcəli törəməsi "Buta Airways" Bakıdan Türkiyənin kurort bölgəsi - Alanyaya uçuşların sayını artıracaq.

Metbuat.az bu barədə aviaşirkətə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hazırda Alanyaya uçuşlar hazırda həftədə 2 dəfə - cümə axşamı və şənbə günləri həyata keçirilir, iyul ayından etibarən isə gündəlik olacaq.

