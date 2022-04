Avropa İttifaqı (Aİ) liderlərinin Ukrayna, müdafiə və energetika məsələlərinə həsr olunacaq növbədənkənar iclası mayın 30-31-də keçiriləcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel tviter səhifəsində yazıb.

Ş.Mişel qeyd edib ki, belə bir görüşün keçirilməsi ilə bağlı qərar Aİ-nin martın 10-11-də Versalda və martın 24-25-də Brüsseldə keçirilən sammitlərində müzakirə olunub.

