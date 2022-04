Oktay Şirəliyevin oğluna VƏZİFƏ VERİLDİ

“Azərsığorta” şirkətinin (Azərbaycan Dövlət Kommersiya şirkəti) rəhbərliyinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az "APA-Economics"ə istinadən xəbər verir ki, Murad Şirəliyev “Azərsığorta”nın İdarə Heyəti Sədrinin Müşaviri təyin edilib.

Murad Şirəliyev "APA-Economics”ə açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Murad Şirəliyev 2000-2015-ci illərdə “Kapital Bank” ASC-nin İH-nin üzvü və sədr müavini, 2015-ci ildən 2018-ci ilə kimi isə “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-də İH sədrinin müavini vəzifəsində çalışıb.

Sabiq səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin oğludur.

