Ukraynada müharibə başlayandan 186 uşaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, hərbi əməliyyatlar başlayandan indiyədək 344-dan çox uşaq xəsarət alıb.

Ən çox qurbanlar Donetsk, Kiyev və Xarkov vilayətlərindədir.

