“Rusiya ordusu pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Mariupol şəhərinə naməlum maddə atıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalı siyasətçi belə iddia irəli sürüb. İddialara görə, bu hadisədən sonra bölgədə nəfəs almaq çətinləşib. Prezident Vladimir Zelenski də bəzi ərazilərdə kimyəvi hücumların ola biləcəyinə dair məlumat əldə etdiklərini bəyan edib. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu iddia təsdiqini tapsa, Putin məsuliyyət daşıyacaq.

