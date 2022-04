“Rusiya Kiyevə hücum etsə, Ukrayna buna cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Oleksiy Arestoviç belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynanın Rusiyaya cavab verməsi üçün yaxşı imkanları var. Arestoviçin sözlərinə görə, Rusiya ordusu son günlər Ukraynada ciddi uğurlar əldə etməyib.

Onun sözlərinə görə, hələlik danışıqlarda da ciddi irəliləyiş yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.