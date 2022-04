Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2021/2022 mövsümünün ən böyük hesablı qələbəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mövsümün rekordu XXIII turun "Qarabağ" - "Şamaxı" matçında yenilənib.

"Köhlən atlar" "Azersun Arena"dakı oyunda bölgə təmsilçisinin qapısından 8 cavabsız top keçirib.

Qeyd edək ki, bunadək cari mövsümdə ölkə çempionatının ən böyük hesablı qələbəsi IV tura təsadüf edib. Həmin görüşdə "Qəbələ" evdə "Səbail"i darmadağın edib - 5:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.