“Neftçi” “Sabah”a, “Zirə” “Səbail”ə qarşı

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 23-cü tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə daha iki qarşılaşma baş tutacaq.



“Zirə” doğma meydanda “Səbail”i qəbul edəcək. Turun qapanış matçında “Neftçi” ilə “Sabah” üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, ilk oyun günündə baş tutan “Qəbələ” – “Sumqayıt” matçı heç-heçə (1:1) bitibsə, “Qarabağ” “Şamaxı”ya 8:0 hesabıyla qalib gəlib.



Azərbaycan Premyer Liqası

23-cü tur

16 aprel



“Zirə” – “Səbail”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Fərid Hacıyev.

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 18:15.



“Neftçi” – “Sabah”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Müslüm Əliyev, Tural Qurbanov.

Bakı. “Bakcell Arena”, 20:30.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.