Türkiyənin məşhur müğənnisi Gülşən Bakıya gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tez-tez səhnə geyimləri ilə gündəm olan müğənni Gülşən Bakıda konsert verəcək.

Konsertin 27 may tarixində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcəyi planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.