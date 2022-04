Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın Moskvaya səfəri çərçivəsində Rusiya ilə əməkdaşlığa dair sənədlər paketi imzalanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, Paşinyanın Prezident Vladimir Putinlə görüşü baş tutacaq. Paşinyanın Rusiya səfəri iki gün davam edəcək.

