“TikTok"dan gündə 200 dollar qazanıram” - VİDEO

Rejissor Kənan M.M. "TikTok" sosial şəbəkəsindən əldə etdiyi gündəlik gəlirini açıqlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə “Günə doğru” verilişində danışıb.

Rejissorun sözlərinə görə, onun sosial şəbəkədən gündəlik gəliri 200 dollar təşkil edir: “Əvvəl hesab açanda fikirləşdim ki, birdən canlı yayımda uduzaram. Belə də oldu. Sonra izləyici yığıldı. Pula çevirəndə təxminən 200 dollar qazanıram”.

Kənan M.M. əldə etdiyi gəlirini elə "TikTok"da xərclədiyini vurğulayıb: “Amma o pulu çıxartmağa utanıram. Elə TikTok-da xərcləyirəm. Canlı yayımlarda hədiyyə göndərirəm. Qoy, insanlar sevinsin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.