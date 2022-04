Üçtərəfli əməkdaşlıq intensivləşdirilir - Kreml BƏYAN ETDİ

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Novo-Oqaryovoda görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin saytında yayılan birgə bəyanatda deyilir ki, onlar hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlığın yüksək səviyyəsini qeyd ediblər.

"Müxtəlif səviyyələrdə ikitərəfli xarici siyasət məsləhətləşmələri praktikasının faydalılığı təsdiqləndi. Rusiya-Ermənistan parlamentlərarası intensiv dialoqun davam etdirilməsi tələbi vurğulandı. Rusiya Federasiyası ilə Ermənistan Respublika arasında hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğu vurğulandı”, - məlumatda deyilir. Bundan əlavə, tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında və bütövlükdə regionda münasibətlərin normallaşmasına kömək etmək məqsədilə Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan arasında üçtərəfli əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

Paşinyan həmçinin Putini KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının 2022-ci ilin ikinci yarısında keçiriləcək sessiyası ilə bağlı İrəvana səfərə dəvət edib, dəvət qəbul edilib, - Kremldən bildirilib.

