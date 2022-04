Daxili işlər orqanında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis polkovnik-leytenantı Xəzər Cəbrayılov Oğuz Rayon Polis Şöbəsinin İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin rəisi təyin olunub.

Qeyd edək ki, o, İkinci Dünya müharibəsində azərbaycanlı döyüşçü, əfsanəvi partizan Əhmədiyyə Cəbrayılovun nəvəsidir.

