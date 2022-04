Alimlər Yupiterin peyki Avropada suyun mövcud ola biləcəyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Amerikanın Standford Universiteti məlumat yayıb. Alimlərin fikrincə, peykin səthi Qrenlandiyanın üzvi maddələri saxlaya bilən səth xüsusiyyətlərinə bənzərdir. Əgər bu geniş buz silsiləsi Qrenlandiyadakına bənzər şəkildə əmələ gəlibsə, o zaman yeraltı su sahələri planetdə hər yerdə ola bilər. Çox dərinliklərdə gizlənən duzlu okeanlar həyat üçün lazım olan kimyəvi maddələrin sirkulyasiyasına kömək edə bilər.

Tədqiqatın baş müəllifi Dastin Şröder: "Əgər Avropa peykindəki bu mexanizm Qrenlandiyadakı kimidirsə, bu, hər yerdə suyun olduğunu göstərir", - deyib.

"Avropa bizim Günəş sistemimizdə həyat üçün əsas namizəddir və onun dərin duzlu okeanı onilliklər ərzində elm adamlarını ovsunlayıb. Lakin o, qalınlığı millərlə on mil arasında ola bilən buzlu bir qabıqla əhatə olunduğu üçün onu nümunə götürməyi qorxunc bir perspektivə çevirir. İndi artan sübutlar buz qabığının daha az maneə və daha çox dinamik sistem ola biləcəyini və özlüyündə potensial yaşayış sahəsi ola biləcəyini göstərir", - Stanford Universitetinin alimlərindən biri Daniel Taker belə deyib.

Yeraltı duzlu su sahələri Yupiterin peyki olan Avropada adi bir hal ola bilər. Tədqiqatçıların fikrincə, bu ərazilər Yerdən kənarda həyat əlamətlərini axtarmaq üçün ümidverici nöqtələr ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.