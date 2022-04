Kremldə etiraz: Onlarla şəxs Putinə qarşı çıxdı

Rusiya Prezidenti Valdimir Putinə yaxın bir neçə şəxsin Ukraynadakı müharibədən narahat olduğu irəli sürülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldəki adını açıqlamayan mənbə “Bloomberg”ə danışıb. Bildirilir ki, Kremldə 10 yüksək rütbəli şəxs və bir neçə rəsmi Prezident Vladimir Putinin Ukraynaya hücum əmri verməsindən narahat olub. Müharibənin ilk günlərində etiraz edənlərin sayı az olsa da, uğursuzluqlardan sonra etirazlar genişlənib. Kremldəki etirazçılar Putinin qərarını “ölkəni onlarla il geriyə apararaq fəlakətə sürükləyən səhv” kimi şərh edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.