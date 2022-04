Keçmiş Baş nazir Novruz Məmmədovun nəvəsi Qasımın kiçik toyu olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, məclisdən görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb. Gecədə şou-biznes nümayəndələri də yer alıblar.

Məclisdən maraqlı görüntülərdən biri də Əməkdar artist Elza Seyidcahanla N.Məmmədovun xanımının rəqsi olub.

Qeyd edək ki, Qasım həm də xanəndə Pərviz Qasımovun oğludur. O, N.Məmmədovun qızı Firuzə Məmmədova ilə ailəlidir.

