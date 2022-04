Polşanın Poznan şəhərində keçirilən gənclər arasında Avropa Kubokunun ilk günündə milli yığma komandamız 1 qızıl və 1 gümüş medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 63 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançımız Aytac Qardaşxanlı final görüşündə polşalı rəqibi Aqata Palkaya qalib gələrək qızıl medal əldə edib.

73 kq çəkidə yarışan cüdoçumuz Qədir Hüseynov ukraynalı rəqibi Vladislav Kazimirova qalib gələrək bürünc medal qazanıb.

