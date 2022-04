Azərbaycan hərbçiləri Türkiyə Quru Qoşunlarının Təlim Nəzarət Mərkəzi Komandanlığında təlim keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

“Azərbaycanlı qardaşlarımızın iştirakı ilə “Sarsılmaz Qardaşlıq-2022 Kompüter Dəstəkli Komanda Qərargah Təlimi” uğurla həyata keçirilib”, - deyə qeyd edilib.

