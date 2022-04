Qurban Qurbanov “Qarabağ”da baş məşqçi kimi 600-cü oyununa çıxıb

Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın baş məşqçisi kimi 600-cü oyununu keçirib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yubiley matçı Premyer Liqanın XXIV turuna təsadüf edib.

“Qəbələ” ilə səfərdəki qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

50 yaşlı mütəxəssisin bu vəzifəyə təyin olunduğu 2008-ci ilin yayından indiyədək bütün turnirlərdə baş tutan 600 qarşılaşmanın 337-də "köhlən atlar" qələbə qazanıb.

Komanda 153 dəfə heç-heçəyə imza atıb, 110 dəfə məğlubiyyətlə üzləşib.

