Çin asteroidlərin hərəkətini dəqiq izləmək və planeti mümkün asteroid fəlakətindən qorumaq üçün kosmosda müdafiə sistemi quracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Milli Komsos idarəsindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Çin bu məqsədlə 2025-ci ildə testlər həyata keçirəcək. Bildirilir ki, kosmosda müdafiə mərkəzinin qurulması üçün Çinin bir neçə departamenti birgə fəaliyyət göstərməlidir.

Qeyd edək ki, NASA da oxşar fəaliyyət həyata keçirir.

