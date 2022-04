Rusiya S-500 müdafiə sistemlərinin geniş istehsalına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, silah istehsalı şirkəti “Almaz-Antey”in icraçı direktoru Yan Novikov belə açıqlama verib. O bildirib ki, S-500 müdafiə sistemlərinin imkanları bundan əvvəl istehsal olunan sistemlərdən daha çoxdur. Novikovun sözlərinə görə, S-500-lər Rusiya hava məkanının müdafiəsinin təməlini təşkil edə biləcək gücə sahibdir. S-500-lərin mənzili 600 kilometrə çatır.

