Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin oyunları FIFA referilərinə tapşırılıb

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarının bütün təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hər iki oyun FIFA referilərinə tapşırılıb.

"Qarabağ" - "Qəbələ" oyununu Elçin Məsiyev, "Neftçi" - "Zirə" matçını isə Əliyar Ağayev idarə edəcək.

29 aprel (cümə)



17:30. “Qarabağ” – “Qəbələ”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Gülağa Cabarov

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Azersun Arena”



20:30. “Neftçi” – “Zirə”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Aslan Şahgəldiyev

“Bakcell Arena”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.