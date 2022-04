İspaniya La Liqasında 2021/2022 mövsümünün qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Madrid “Real”ı 34-cü turda “Espanyol”u 4:0 hesabı ilə darmadağın edərək çempionluğu vaxtından əvvəl rəsmiləşdirib.

Bu, Karlo Ançelottinin komandasının tarixində 35-ci çempionluğu olub.

“Real” - “Espanyol” - 4:0

Qollar: Rodriqo, 34, 44, Asensio, 56, Benzema, 81

