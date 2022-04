Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətinin 4 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun Baş Qərargahı məlumat yayıb.



Bildirilib ki, vilayətin Yuxarı Roqanka, Rus Lozovası, Sloboda və Prilesnoe yaşayış məntəqələrinə nəzarət ələ alınıb.

Kəndlərin əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Rusiya hərbçilərindən azad olunduğu açıqlanıb.

