Türkiyəli aktyor, aparıcı Kənan İmirzalıoğlu Etilerdə restorandan çıxarkən bir qurup qadın sürücü tərəfindən tənqid olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, narazılığa səbəb aktyorun avtomobilinin yolun ortasında saxlanması olub. Onun bu hərəkəti ətrafdakı xanımların qəzəbinə səbəb olub. Kənan onları sakitləşdirməyə çalışsa da mübahisənin böyüdüyünü gördükdən sonra maşınına minərək oradan uzaqlaşıb.

Həmin anlar müxbirlər tərəfindən görüntülənib.

