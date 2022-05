Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasını tərk edəcək ilk klub müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Norviç Siti” ölkə çempionatının 35-cu turunda “Aston Villa”ya 0:2 hesabı ilə uduzaraq yüksək liqada qalmaq şanslarını itirib.



İyirmi bir xalla turnir cədvəlində sonuncu - 20-ci pillədə olan “Norviç Siti” son üç mövsümdə ikinci dəfə Premyer Liqanı tərk edəcək.

