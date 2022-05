Hollivud ulduzu Ancelina Coli Lvovda səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa qatar stansiyasında olarkən raket zərbəsi ilə bağlı xəbərdarlıq siqnalı verilib. Coli bomba sığınacağına qaçmalı olub.

Qeyd edək ki, Colinin Ukraynaya səfərinin məqsədi humanitar yardımın təşkilinə yardım etməkdir.

