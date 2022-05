Azərbaycan bədii gimnastları Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilmiş beynəlxalq "XIV Inna Cup" turnirində iki medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, çoxnövçülükdə Kamilla Qafarova gənclər arasında qızıl medala sahib olub.

İlona Zeynalova isə böyüklər arasında gümüş medala yiyələnib.

