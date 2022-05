Türkiyə televiziyalarından birində yayımlanan evlilik yarışmasının iştirakçılarından olmuş Sevgi Akiskanın sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımı müzakirə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Sevginin estetik əməiyyat etdirməsi olub.



Belə ki, izləyiciləri Sevginin yeni halını bəyənsələr də, bəziləri əvvəlki görünüşünün daha gözəl olduğunu bildiriblər.

Qeyd edək ki, Sevgi Akiska bir zamanlar yarışma iştirakçılarından Birkan Keylə yataqda öpüşərkən çəkilmiş fotoları ilə gündəmə gəlmişdi.

