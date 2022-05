İngiltərənin "Liverpul" klubunun futbolçusu Məhəmməd Salah karyerasını Fransada davam etdirə bilər.

Metbuat.az "The Telegraph" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı hücumçu PSJ-yə keçməkdə maraqlıdır.

Qeyd edək ki, misirli forvard hələlik 2023-cü ildə başa çatacaq müqaviləsinin uzadılmasına razılıq verməyib.

