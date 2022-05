Prezident Sumqayıtdakı yanğını söndürənləri TƏLTİF ETDİ

Prezident İlham Əliyev “Azərsun Sənaye Parkı”nın ərazisində baş vermiş yanğının söndürülməsi zamanı fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən “Azərsun Sənaye Parkı”nın ərazisində baş vermiş yanğının söndürülməsi zamanı vəzifə borcunu yerinə yetirərkən xüsusi fərqlənmiş və fədakarlıq göstərmiş Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilirlər:

“İgidliyə görə” medalı ilə

Abadov Rəsul Baxşəli oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Ağayev Mirorxan Qəribağa oğlu – polis baş serjantı

Bağıyev Ağarəsul Ağazaid oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Bədəlov Ramil Fəxrəddin oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Əhədzadə Sədi Əlağa oğlu – polis baş serjantı

Əliyev Azər Baləmi oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Fərəcov Paşa Ədalət oğlu – polis baş serjantı

Qarayev Bəxtiyar Orucqulu oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Məcidov Saqid Xıdırnəbiyeviç – daxili xidmət baş çavuşu

Məmmədov İsmayıl Bahadır oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Mustafayev Cahangir İbrahim oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Səfiyarov Çərkəz Əlhəddin oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Tağıyev Vüsal Ramiz oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Tahirov Vüsal Vidadi oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Vəliyev Nuru Ələkbər oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Cəfərov Araz Azad oğlu – polis serjantı

Dadaşlı Yaqub Şirin oğlu – polis serjantı

Əhmədov Əli Qadir Cəbrayıl oğlu – polis serjantı

Məmmədov Əli Vaqif oğlu – polis kiçik serjantı

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Məmmədov Vüqar Şirvan oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Kamil Sərdar oğlu – kapitan

Sadıqov Eldar Elçin oğlu – kapitan

Əlimətov Arif Əlimət oğlu – çavuş

3-cü dərəcəli “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

İsaqov Nurlan Novruz oğlu – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Ramazanov Ramazan Abudinoviç – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Serebrennikov Aleksandr Valeryeviç – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Kərimov Ramil Elşən oğlu – daxili xidmət mayoru

Kolesnikov Andrey Petroviç – daxili xidmət mayoru

Namazov Vüsal Sovet oğlu – daxili xidmət mayoru

Yusifov Ruslan Salman oğlu – daxili xidmət mayoru

Əliyev Hafiz Bəbir oğlu – daxili xidmət kapitanı

Abbasov Mövsüm Nazim oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Cəfərov Kamil Sabir oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Xəlilov Asif Əlişir oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Məmmədxanlı Rza Vahid oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Rüstəmov Ramil Fazil oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Seyidəlisoy Yavər Hüseyn oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Ağazadə Elşən İltifat oğlu – daxili xidmət çavuşu

Hacıyev Cavidan Mehman oğlu – daxili xidmət çavuşu

Haqverdiyev Rüfət Azər oğlu – daxili xidmət çavuşu

Kərimov Şahin Bəxtiyar oğlu – daxili xidmət çavuşu

Məmmədov Röyal Mahir oğlu – daxili xidmət çavuşu

Vahabov Əlihüseyn Zəraşa oğlu – daxili xidmət çavuşu.

