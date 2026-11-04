Göyçay rayonunda baş verən yol qəzası elektrik enerjisinin verilişində fasiləyə səbəb olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Çayarxı kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və nəqliyyat vasitəsi elektrik dirəyinə çırpılıb.
Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, elektrik dirəyinin zədələnməsi səbəbindən 10-a yaxın kəndin elektrik enerjisi təchizatı dayanıb.
Sakinlərin sözlərinə görə, bir müddət sonra elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.