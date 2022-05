BMT Təhlükəsizlik Şurası müharibə başlayandan ilk dəfə olaraq Ukrayna ilə bağlı bəyanat qəbul edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Şura sədrinin bəyanatı bu gün keçirilən iclasda təsdiqlənib.

“Təhlükəsizlik Şurası Ukraynada sülhün və təhlükəsizliyin qorunması ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edir”, - sənəddə deyilir.

Qeyd edək ki, ABŞ may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edir.

