Ukraynada müharibədə daha bir jurnalist həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maksim Medinski ölkədə davam edən döyüşlərdə ölüb.

Odessa vilayətinin Bolqrad şəhərindən olan Medinski müharibəyə yollanmazdən əvvəl ölümdən qorxmadığını söyləmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.