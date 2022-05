Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis mayoru Kərim Paşayev yeni vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə K.Paşayev Samux rayon Polis Şöbəsinin polis sahə rəisi vəzifəsindən azad edilərək həmin şöbənin İctimai Təhlükəsizlik bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.