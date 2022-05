Brüssel görüşündən sonra belə bir qənaət var ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişinə və delimitasiya prosesinə başlamağa razılıq verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib.

Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə səylər davam etdirilir.

Xələf Xələfov qeyd edib ki, sülh danışıqları Azərbaycanın 5 maddəlik təklifi əsasında aparılacaq.

