Xəbər verdiyimiz kimi, İngiltərənin "Mançester Siti" klubu Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) komandasının futbolçusu Erlinq Holannı heyətinə qatıb.

Metbuat.az "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı ulduz furbolçu həftəlik 585 min avro maaş alacaq. Bununla da, o, Kriştiano Ronaldonu arxada qoyacaq.

Qeyd edək ki, Haaland 2020-ci ilin yanvarında şərəfini qoruduğu "Borussiya"dan cari ildə - iyulun 1-dən ayrılacaq.

