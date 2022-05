“Çörəkçi” zavodunun istehsalı olan baton sadə çörəyinin içərisindən dəmir çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Amil Hacıyev öz feysbuk hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, "Al Market"dən aldığı çörəyi yemək istəyərkən içərisində bolt görüb.

"Çörəyi al çörəkçidən, içində də bolt-qaykası ilə. "Al marketdən" alınan çörəyin içindən çıxıb. Deyəsən, "Çörəkçi" stomotoloqlarla şərik işləyir" , - deyə o qeyd edib.

