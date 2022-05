"Tik-Tok" sosial şəbəkəsi bu il İngiltərədə keçiriləcək futbol üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatının rəsmi sponsoru olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA məlumat yayıb.

AVRO-2022-dən əvvəl "Tik-Tok"da yarışın rəsmi səhifəsi istifadəyə veriləcək və eksklüziv görüntülər təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı 6 - 31 iyulda gerçəkləşəcək.

