Bu vaxtadək İtaliya ərazisinə daxil olan ukraynalı qaçqınların sayı 115 mini ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliyaya ümumilikdə 115 min 342 Ukrayna vətəndaşı gəlib. Onlardan 60 min 85-i qadın, 16 min 93-ü kişi və 39 min 146-sı azyaşlıdır.

Qaçqınlar əsasən Milan, Roma, Neapol və Bolonya şəhərlərində qaçqın şəhərciklərinə və təbii fəlakətlər zamanı insanların sığınması üçün nəzərdə tutulan evlərə yerləşdirilir.

