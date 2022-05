İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde ölkəsinin NATO-ya üzv olmasını nəzərdə tutan sənədi imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat sənədə canlı yayımda imza atıb. O bildirib ki, bu, İsveç üçün ən yaxşı seçimdir. Diplomat müraciət sənədinin qısa zaman ərzində Finlandiya ilə birlikdə NATO-ya göndəriləcəyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, ötən gün İsveç parlamenti ölkənin NATO-ya üzv olmasını dəstəkləyən sənədi təsdiq etmişdi.

