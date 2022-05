Mayın 20-də, saat 10:00-da rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Ucar şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində (Heydər Əliyev prospekti, 153 ünvanında) Kürdəmir, Ucar, Göyçay, Ağdaş və Zərdab rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, nazir bu bölgələrdə göstərilən nəqliyyat, telekommunikasiya, o cümlədən internet, teleradio yayımı və poçt xidmətləri sahəsində vətəndaşları dinləyəcək.

