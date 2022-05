DİQQƏT: Bu xəstəlikləri olan şəxslər müəllim işləyə bilməz

Bir sıra hallarla yanaşı, müəyyən xəstəlik və əlamətlərə sahib şəxslərin də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması mümkün deyil.

Belə ki, "Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verməyən xəstəliklərin Siyahısı" verilənlərə uyğun olan şəxslər qaydalara görə pedaqoji fəaliyyətlı məşğul ola bilməz.

Metbuat.az XəzərXəbər-ə istinadən bu xəstəliklərin siyahısını təqdim edir:

· Tənəffüs orqanlarının bakterioloji və histoloji təsdiq edilmiş vərəmi

· Alsheymer xəstəliyi zamanı demensiya

· Vaskulyar demensiya

· Başqa rubrikalarda təsnif edilən xəstəliklər zamanı demensiya

· Dəqiqləşdirilməmiş demensiya

· Üzvi hallyüsinoz

· Üzvi-katatonik hal

· Üzvi sayıqlama (şizofreniyayabənzər) pozuntusu

· Üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusu

· Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları

· Opioidlərin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları

· Kannabioidlərin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları

· Kokainin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları

· Hallyüsinogen maddələrin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları

· Şizofreniya

· Xroniki sayıqlama pozuntuları

· Bipolyar affektiv pozuntu, psixotik simptomlarsız növbəti maniya epizodu

· Bipolyar affektiv pozuntu, psixotik simptomlarla növbəti maniya epizodu

· Bipolyar affektiv pozuntu, psixotik simptomlarsız müşahidə olunan ağır dərəcəli depressiyanın növbəti epizodu

· Bipolyar affektiv pozuntu, psixotik simptomlarla müşahidə olunan ağır dərəcəli depressiyanın növbəti epizodu

· Qayıdan depressiv pozuntu, psixotik əlamətlərlə müşahidə olunan ağır dərəcəli növbəti epizod

Şəxsiyyətin paranoid pozuntusu

· Şəxsiyyətin dissosial pozuntusu

· Şəxsiyyətin emosional davamsız pozuntusu

· Şəxsiyyətin isterik pozuntusu

· Azartlı oyunlara patoloji meyil

· Yanğına patoloji hərislik (piromaniya)

· Oğurluğa patoloji hərislik (kleptomaniya)

· Seksual seçimin pozuntusu

· Kəkələmə (xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla)

· Eşitmənin dəqiqləşdirilməmiş neyrosensor tipli itirilməsi (xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla)

· Səs büküşlərinin və qırtlağın iflici

· Binokulyar korluq (xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla)

· Binokulyar ağır görmə pozuntusu (xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla)

